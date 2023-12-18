Журналист Энджети: США нужно оставить Киев из-за провальной политики и пробовать "что-то другое"

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Штаты могут продемонстрировать провал политики Вашингтона на Украине во всей красе, заявил американский журналист Саагар Энджети. По его мнению, Незалежную нужно оставить и пробовать "что-то другое".

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

По словам журналиста, Вашингтон может "похвастаться" лишь проваленным планом по Украине, гибелью людей и рядом стратегических поражений.

"Миллиарды долларов уже потрачены впустую, сотни тысяч людей погибли, — заявил журналист в эфире программы Breaking Points. — Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое".

По словам аналитика, со времён Вьетнама Штаты демонстрируют совсем не те результаты, которые заявляют, когда вклиниваются в тот или иной конфликт. Что конкретно "другое" стоит попробовать Вашингтону, журналист не уточнил.