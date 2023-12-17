Полковник Макгрегор заявил, что США вынудили русских вмешаться в ситуацию на Украине

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Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине из-за действий США. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Россия никогда не имела никаких преимуществ от захода на территорию Украины и даже не думала угрожать странам Восточной Европы, сказал Макгрегор, отметив, что это такие предположения являются абсурдом.

"У русских никогда не было таких намерений. Мы вынудили русских вмешаться, они вмешались", — написал Макгрегор в соцсети Х.

Полковник напомнил, что мирный договор между Россией и Украиной был уже почти заключён в начале спецоперации в ходе мирных переговоров между двумя странами, однако подписание его так и не состоялось благодаря грубому вмешательству США.