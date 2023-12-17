В Киевской области на специальных мобильных блокпостах будут вручать повестки

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В Обуховском районе Киевской области будут развёрнуты специальные мобильные блокпосты, на которых у граждан Украины будут проверять документы и вручать им повестки.

Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

Об этом предупредил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

"Будут оборудованы специальные блокпосты, на которых представители ТЦК (территориальных центров комплектования. — Прим. ред.) будут проверять документы, выписывать повестки, задерживать нарушителей воинского учёта", — сказал Мосийчук, которого цитирует ТАСС.

До этого американский предприниматель Илон Маск посредством двух восклицательных знаков в комментарии согласился с постом бизнесмена Дэвида Сакса, который написал, что США финансируют насильственную мобилизацию на Украине. Сакс отметил, что украинцев задерживают против их воли на улицах и наделяют "миссией самоубийц", отправляя сразу на передовую.