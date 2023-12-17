Таможня ФРГ предупредила об изъятии рождественских подарков, пересылаемых из РФ

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Таможенные службы Европейского союза предупреждают россиян о возможной конфискации рождественских подарков. Даже такие вещи, как книги и игрушки, могут остаться на пунктах пограничного контроля. Официально об этом заявила таможенная служба Германии, добавив, что изделия, подпадающие под санкции, могут быть арестованы и конфискованы, говорится на сайте ведомства zoll.de.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Таможня отметила, что исключений не будет. Поэтому подсанкционные товары могут быть арестовать или конфисковать.

Информацию о практике конфискации у граждан РФ машин, гаджетов, украшений и даже покупок ранее сообщали СМИ. Кроме того, Европейская комиссия официально подтвердила право стран ЕС изымать у россиян личные ценности, транспорт и вещи. Туроператоры ранее сообщали о конфискации покупок гражданам РФ при выезде из ЕС, если их стоимость превышает 300 евро. Такая практика уже происходила в Германии, Австрии, Испании, Франции и Эстонии. В основном речь идёт о конфискации из-за санкций и в пользу Украины — это касается флагманских смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi, макбуков, ноутбуков, дорогих украшений, а также одежды, которую приобретают себе или в качестве подарка.