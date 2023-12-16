Украинский борец с уклоняющимися от призыва гражданами получил повестку в военкомат

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На Украине задержали украинского активиста, который помогал бороться с теми, кто пытается скрыться от мобилизации.

Фото: mil.ru

Борца с уклонистами зовут Михаила Жернакова, о его задержании стало известно в четверг.

Как пишет Telegram-канал "Политика страны", причиной задержания Жернакова стало игнорирование им повестки в военкомат. Активист уже получил штраф за то, что не явился в военкомат в указанные сроки. Кроме того, его в срочном порядке направили на прохождение медкомиссии, которую ему велено пройти за четыре дня.

Уже известно, что борец с уклонистами ограниченно годен к военной службе. Однако в украинской прессе появилась информация, что многие при помощи юристов хотят добиться, чтобы Жернакова отправили на передовую.