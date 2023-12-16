Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что думает насчёт запрета на трансляцию интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой, решение о котором приняло Болгарское радио.
Представитель ведомства считает, что необоснованных запретов в отношении россиян стало слишком много.
"В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии еще можно?", — поинтересовалась Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее Болгарское национальное радио сообщило, что по итогам экстренного совещания приняло решение о запрете выхода в эфир интервью с российским послом Митрофановой.
В российском посольстве раскритиковали такой шаг, отметив, что он вызывает недоумение и разочарование.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.