Захарова поделилась мыслями по поводу запрета интервью посла РФ в Болгарии: "Дышать хоть можно?"

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что думает насчёт запрета на трансляцию интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой, решение о котором приняло Болгарское радио.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Представитель ведомства считает, что необоснованных запретов в отношении россиян стало слишком много.

"В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии еще можно?", — поинтересовалась Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Болгарское национальное радио сообщило, что по итогам экстренного совещания приняло решение о запрете выхода в эфир интервью с российским послом Митрофановой.

В российском посольстве раскритиковали такой шаг, отметив, что он вызывает недоумение и разочарование.