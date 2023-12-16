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Болгарское радио приняло решение о запрете трансляции интервью посла России

0:47
Мир

Программный совет Болгарского национального радио (БНР) 16 декабря провёл экстренное заседание, в ходе которого было принято решение о запрете трансляции интервью с послом России в Болгарии Элеонорой Митрфановой.

Болгарское радио приняло решение о запрете трансляции интервью посла России
Фото: wikimedia.org by Lyubomir Yalamov is licensed under CC BY 4.0.

Об этом инциденте проинформировали в посольстве России.

Интервью с российским послом должно было выйти в эфир в последнем выпуске передачи "Политически некорректно".

В российском ведомстве выразили сожаление таким решением, отметив, что испытывают "разочарование и недоумение" из-за случившегося.

"Убеждены, что чем сильнее цензура — тем больше спрос на альтернативное мнение и правду о том, что происходит в России и мире", — добавили в Telegram-канале посольства.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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