Программный совет Болгарского национального радио (БНР) 16 декабря провёл экстренное заседание, в ходе которого было принято решение о запрете трансляции интервью с послом России в Болгарии Элеонорой Митрфановой.
Об этом инциденте проинформировали в посольстве России.
Интервью с российским послом должно было выйти в эфир в последнем выпуске передачи "Политически некорректно".
В российском ведомстве выразили сожаление таким решением, отметив, что испытывают "разочарование и недоумение" из-за случившегося.
"Убеждены, что чем сильнее цензура — тем больше спрос на альтернативное мнение и правду о том, что происходит в России и мире", — добавили в Telegram-канале посольства.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.