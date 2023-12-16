Bild*: генштаб ВСУ решил изменить стратегию в отношении ВС РФ

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Генштаб ВСУ принял решение об изменении стратегии на поле боя в зоне украинского конфликта.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По мнению украинского командования, наступления и удержания контроля за "невыгодными" участками пока проводить не следует.

"Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", — сказано в материале Bild*.

Авторы отметили, что на данный момент ВСУ сосредоточились на ликвидации максимального количества российских военных.

Пока отступающие ВСУ минируют оставленные участки. А в наступление надеются пойти, когда получат новое вооружение от Запада, в частности, истребители F-16 и крылатые ракеты Taurus и ATACMS.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.