Генштаб ВСУ принял решение об изменении стратегии на поле боя в зоне украинского конфликта.
По мнению украинского командования, наступления и удержания контроля за "невыгодными" участками пока проводить не следует.
"Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", — сказано в материале Bild*.
Авторы отметили, что на данный момент ВСУ сосредоточились на ликвидации максимального количества российских военных.
Пока отступающие ВСУ минируют оставленные участки. А в наступление надеются пойти, когда получат новое вооружение от Запада, в частности, истребители F-16 и крылатые ракеты Taurus и ATACMS.
*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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