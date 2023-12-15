Шольц не сомневается, что в Европе сумеют договориться о выделении многомиллиардной помощи Киеву

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Государства Евросоюза смогут прийти к согласию о дальнейшей финансовой поддержке Украины на сумму 50 миллиардов евро. Такую точку зрения высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Фото: openverse.org by Initiative D21 is licensed under CC BY 2.0

Политик уверен, что вопрос помощи Украине благополучно разрешится в самом ближайшем будущем.

"Я вполне уверен, что в январе мы действительно достигнем соглашения. Это хорошо подготовлено", — заявил Шольц в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

15 декабря проект помощи Украине в размере 50 миллиардов евро не был утверждён Евросоюзом из-за вето, наложенного на него венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.