Государства Евросоюза смогут прийти к согласию о дальнейшей финансовой поддержке Украины на сумму 50 миллиардов евро. Такую точку зрения высказал канцлер Германии Олаф Шольц.
Политик уверен, что вопрос помощи Украине благополучно разрешится в самом ближайшем будущем.
"Я вполне уверен, что в январе мы действительно достигнем соглашения. Это хорошо подготовлено", — заявил Шольц в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
15 декабря проект помощи Украине в размере 50 миллиардов евро не был утверждён Евросоюзом из-за вето, наложенного на него венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".