Члены американского Конгресса выступили за ограничение возможности президента США по выводу страны из НАТО. Об этом пишет газета The Hill.
Известно, что данный пункт был внесён Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону. С инициативой включить его выступил сенатор от демократической партии Тим Кейн (от штата Вирджиния), а также сенатор от республиканской партии Марк Рубио (от штата Флорида).
Согласно новому законопроекту, президенту США запрещается выводить страну из Североатлантического альянса без согласия законодателей.
"Президент не может приостановить, прекратить [участие США — ред.], денонсировать [договор — ред.] или выйти из Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года, иначе как по совету и с согласия Сената [Конгресса США — ред.] при условии одобрения двумя третями присутствующих сенаторов или согласно закону Конгресса", — отмечается в документе.
По словам Рубио, в ответ на проведение РФ специальной военной операции на Украине, а также растущие вызовы во всём мире Североатлантический альянс держится крепко. Данное же предложение, на его взгляд, подтверждает поддержку военного блока со стороны Соединённых Штатов.
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