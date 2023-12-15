Песков усомнился в способности Трампа прекратить украинский конфликт за один день

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление экс-лидера США Дональда Трампа, который пообещал прекратить конфликт на Украине за одни сутки.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Песков усомнился, что такое обещание можно выполнить, потому что это практически невозможно.

"Песков поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, заявив, что "слишком сложно" решить это так легко", — указали на телеканале NBC.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин готов работать с любым американским президентом, который будет внимательнее относиться к России и учитывать её тревоги и интересы.