Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление экс-лидера США Дональда Трампа, который пообещал прекратить конфликт на Украине за одни сутки.
Песков усомнился, что такое обещание можно выполнить, потому что это практически невозможно.
"Песков поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, заявив, что "слишком сложно" решить это так легко", — указали на телеканале NBC.
Ранее Песков заявил, что Владимир Путин готов работать с любым американским президентом, который будет внимательнее относиться к России и учитывать её тревоги и интересы.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".