Обозреватели информагентства Bloomberg считают, что вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на долгосрочное оказание Киеву военной помощи в 50 миллиардов евро — это ещё один удар по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом написал американский журналист Ричард Браво.
По его словам, решение Венгрии заблокировать пакет помощи Евросоюза для Украины "равносильно победе Путина".
"Это ещё один удар для президента Украины Владимира Зеленского, который вчера вернулся из Вашингтона с пустыми руками, не убедив США выделить 61 миллиард долларов на помощь Киеву", — заметил обозреватель.
Напомним, что прежде венгерский политик Виктор Орбан заявил о своём решении наложить вето на решение одобрить военную помощь Украине суммой в 50 миллиардов евро.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".