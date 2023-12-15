Bloomberg: вето Орбана на помощь Киеву в 50 миллиардов евро — победа Путина

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Обозреватели информагентства Bloomberg считают, что вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на долгосрочное оказание Киеву военной помощи в 50 миллиардов евро — это ещё один удар по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом написал американский журналист Ричард Браво.

Фото: kremlin.ru

По его словам, решение Венгрии заблокировать пакет помощи Евросоюза для Украины "равносильно победе Путина".

"Это ещё один удар для президента Украины Владимира Зеленского, который вчера вернулся из Вашингтона с пустыми руками, не убедив США выделить 61 миллиард долларов на помощь Киеву", — заметил обозреватель.

Напомним, что прежде венгерский политик Виктор Орбан заявил о своём решении наложить вето на решение одобрить военную помощь Украине суммой в 50 миллиардов евро.