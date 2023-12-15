Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу результата грядущих президентских выборов в США.
По словам Пескова, глава РФ Владимир Путин готов поддерживать связи с любым кандидатом, который будет вести себя с Россией более осмотрительно, и будет принимать в расчёт её интересы.
"С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией и учитывать все ее озабоченности", — сказал Песков в эфире телеканала NBC News.
При этом российский лидер предпочёл бы иметь дело с наиболее конструктивным будущим президентом США, с которым можно выстроить диалог.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".