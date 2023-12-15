Песков заявил о готовности Путина работать с любым президентом США, учитывающим интересы России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу результата грядущих президентских выборов в США.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

По словам Пескова, глава РФ Владимир Путин готов поддерживать связи с любым кандидатом, который будет вести себя с Россией более осмотрительно, и будет принимать в расчёт её интересы.

"С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией и учитывать все ее озабоченности", — сказал Песков в эфире телеканала NBC News.

При этом российский лидер предпочёл бы иметь дело с наиболее конструктивным будущим президентом США, с которым можно выстроить диалог.