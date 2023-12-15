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CNN: Украина без помощи США и НАТО потерпит поражение к лету

Мир

Без военной поддержки со стороны НАТО и США Украина сможет продержаться лишь несколько месяцев. По мнению экспертов, таким образом Киев может потерпеть поражение уже к лету. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного американского военнослужащего.

CNN: Украина без помощи США и НАТО потерпит поражение к лету
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, в настоящее время ведомства западной разведки рассчитывают, сколько, на самом деле, продержится Украина без финансирования.

"Ведомства западной разведки в настоящее время считают, как долго сможет держаться Украина без помощи США и НАТО. Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы, а при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету", — отметили журналисты телеканала.

При этом сам высокопоставленный американской чиновник подчеркнул, что с военной поддержкой гарантий на успех у Киева нет. Однако без неё Украина определённо проиграет.

Кроме того, сейчас на Западе выражают опасения тем, что, в случае отказа от продолжения помощи от США, европейские страны последуют их примеру.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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