Без военной поддержки со стороны НАТО и США Украина сможет продержаться лишь несколько месяцев. По мнению экспертов, таким образом Киев может потерпеть поражение уже к лету. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного американского военнослужащего.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.