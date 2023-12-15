В парламенте Словакии пошутили, что после слов Путина придётся переименовать парижский аэропорт

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Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха оценил высказывание Владимира Путина, касающееся французского генерала Шарля де Голля, которое было сделано российским президентом на пресс-конференции 14 декабря.

Фото: kremlin.ru

Блаха предрёк Европе перемены из-за того, что Путин положительно отозвался о Шарле де Голле.

Вице-спикер парламента Словакии сыронизировал по этому поводу, написав в своём Telegram-канале, что либерально настроенные представители ЕС теперь запустят кампанию по переименованию парижского аэропорта.

"Ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть", — пояснил Блаха.

Ранее во время пресс-конференции Путин отметил, что большинство лидеров ЕС стараются снаружи казаться героями, подобно генералу Шарлю де Голлю, а на деле поступают как печально известный маршал Филипп Петен, который начал сотрудничать с оккупантами в период Второй мировой войны.