Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха оценил высказывание Владимира Путина, касающееся французского генерала Шарля де Голля, которое было сделано российским президентом на пресс-конференции 14 декабря.
Блаха предрёк Европе перемены из-за того, что Путин положительно отозвался о Шарле де Голле.
Вице-спикер парламента Словакии сыронизировал по этому поводу, написав в своём Telegram-канале, что либерально настроенные представители ЕС теперь запустят кампанию по переименованию парижского аэропорта.
"Ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть", — пояснил Блаха.
Ранее во время пресс-конференции Путин отметил, что большинство лидеров ЕС стараются снаружи казаться героями, подобно генералу Шарлю де Голлю, а на деле поступают как печально известный маршал Филипп Петен, который начал сотрудничать с оккупантами в период Второй мировой войны.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".