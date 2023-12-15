"Путин улыбается": в США раздражены настроением президента России

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Западная пресса много внимания уделила вчерашней пресс-конференции президента России, которая в этом году была совмещена с "Прямой линией".

Фото: Якутия 24

Тон некоторых комментариев, скажем так, раздражённый. Примером может служит материал американского издания Washington Examiner.

Автор которого отмечает, что Владимир Путин, подводя итоги года, много улыбался. Хотя он "не должен быть слишком счастлив", недоволен американский журналист.

В материале говорится, что у президента России есть поводы для оптимизма. В частности, в Европе нет единой позиции в отношении Российской Федерации. К власти в Словакии и Нидерландах пришли силы, которые не хотят следовать риторике Брюсселя с акцентом на критику России.

Также нет единства и в Соединённых Штатах, где администрация Байдена на может найти компромисс с конгрессом относительно финансирования Украины. Точнее сказать, с республиканцами в конгрессе.

Автор Washington Examiner постарался всё же приободрить читателей. Мол, для России ещё ничего не решено и не гарантирован успех в противостоянии с Западом.

Хотя раз так, то зачем же надо было этот сеанс самоободрения устраивать.