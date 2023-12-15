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Рябков рассказал, чем кончится спецоперация

1:06
Мир

Российская спецоперация на Украине закончится достижением всех поставленных целей, заверил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Рябков рассказал, чем кончится спецоперация
Фото: МИД РФ

Теперь это окончательно стало очевидным: пресловутый украинский контрнаступ провалился, Россия приросла новыми регионами.

"За прошедшее с февраля 2022 года время многое изменилось, — заметил дипломат. — Поэтому отправная точка для выработки когда-то в будущем того или иного решения будет совсем иной, чем раньше".

И лучше ситуация для Украины уже не станет: ей давно пора понять, что американцам она больше не нужна.

"И мы не пойдём на уступки. Специальная военная операция завершится полным успехом, и поставленные перед ней цели будут достигнуты", — заключил Рябков.

Ранее президент Владимир Путин на своей пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, назвал достижение всех целей СВО условием мира с Украиной.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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