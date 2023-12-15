Российская спецоперация на Украине закончится достижением всех поставленных целей, заверил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Теперь это окончательно стало очевидным: пресловутый украинский контрнаступ провалился, Россия приросла новыми регионами.
"За прошедшее с февраля 2022 года время многое изменилось, — заметил дипломат. — Поэтому отправная точка для выработки когда-то в будущем того или иного решения будет совсем иной, чем раньше".
И лучше ситуация для Украины уже не станет: ей давно пора понять, что американцам она больше не нужна.
"И мы не пойдём на уступки. Специальная военная операция завершится полным успехом, и поставленные перед ней цели будут достигнуты", — заключил Рябков.
Ранее президент Владимир Путин на своей пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, назвал достижение всех целей СВО условием мира с Украиной.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".