Растет число украинцев, готовых к территориальным уступкам РФ в обмен на мир

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Растет число жителей Украины, которые готовы пойти на территориальные уступки России в обмен на начало мирных переговоров по взаимному прекращению боевых действий.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Об этом устойчивом тренде сообщает агентство Bloomberg, которое ссылается на результаты телефонного опроса, который проводил в декабре Киевский международный институт социологии (КМИС).

"Новый опрос показывает, что доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки России в обмен на мир, почти удвоилась за последние семь месяцев", — констатирует Bloomberg.

В результате обработки полученных в ходе опроса данных, эксперты КМИС констатировали, что порядка 19% респондентов готовы пожертвовать частью территорий взамен на мир. В мае таковых было порядка 10%.