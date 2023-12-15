Растет число жителей Украины, которые готовы пойти на территориальные уступки России в обмен на начало мирных переговоров по взаимному прекращению боевых действий.
Об этом устойчивом тренде сообщает агентство Bloomberg, которое ссылается на результаты телефонного опроса, который проводил в декабре Киевский международный институт социологии (КМИС).
"Новый опрос показывает, что доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки России в обмен на мир, почти удвоилась за последние семь месяцев", — констатирует Bloomberg.
В результате обработки полученных в ходе опроса данных, эксперты КМИС констатировали, что порядка 19% респондентов готовы пожертвовать частью территорий взамен на мир. В мае таковых было порядка 10%.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".