Рябков объяснил, зачем Украина нужна США

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Украине не стоит питать иллюзии — она не нужна США, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Своим мнением он поделился в вышедшем в пятницу интервью журналу "Международная жизнь".

Фото: МИД РФ

"Вначале подчеркну, что для американцев никогда, ни до СВО, ни после её начала, Украина самостоятельную ценность не представляла", — подчеркнул дипломат.

США используют Украину исключительно как "средство подавления тенденции международного возвышения России, противодействия укреплению наших международных позиций, развитию нашей экономики", пояснил он.

И сравнительно успешно: никогда ещё враги России не разворачивали войну санкционную, пропагандистскую, политическую, а теперь уже и открытую войну такого размаха.

"В принципе все последние годы дело шло именно к такому острейшему столкновению", — полагает замглавы МИД.