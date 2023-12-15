Украине не стоит питать иллюзии — она не нужна США, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Своим мнением он поделился в вышедшем в пятницу интервью журналу "Международная жизнь".
"Вначале подчеркну, что для американцев никогда, ни до СВО, ни после её начала, Украина самостоятельную ценность не представляла", — подчеркнул дипломат.
США используют Украину исключительно как "средство подавления тенденции международного возвышения России, противодействия укреплению наших международных позиций, развитию нашей экономики", пояснил он.
И сравнительно успешно: никогда ещё враги России не разворачивали войну санкционную, пропагандистскую, политическую, а теперь уже и открытую войну такого размаха.
"В принципе все последние годы дело шло именно к такому острейшему столкновению", — полагает замглавы МИД.
"Не было бы Украины, придумали бы что-нибудь ещё", — заключил он.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".