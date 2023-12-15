В США расценили "Итоги года" Путина как знак для Украины

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Возвращение Владимира Путина к общению с народом в формате прямой линии означает его уверенность в победе на Украине, полагает американская The Hill в репортаже об "Итогах года".

Фото: РБК

Издание изложило ключевые заявления президента РФ, заострив внимание на его твёрдом намерении добиться целей спецоперации на Украине.

В прошлом году Путин не проводил пресс-конференцию, напоминает газета. Она связывает это с неблагоприятным положением российских войск в зоне СВО в тот момент.

Российский лидер подвёл "Итоги года" спустя всего несколько дней после возвращения из Вашингтона Владимира Зеленского — очень похоже, что несолоно хлебавши.