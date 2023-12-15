Возвращение Владимира Путина к общению с народом в формате прямой линии означает его уверенность в победе на Украине, полагает американская The Hill в репортаже об "Итогах года".
Издание изложило ключевые заявления президента РФ, заострив внимание на его твёрдом намерении добиться целей спецоперации на Украине.
В прошлом году Путин не проводил пресс-конференцию, напоминает газета. Она связывает это с неблагоприятным положением российских войск в зоне СВО в тот момент.
Российский лидер подвёл "Итоги года" спустя всего несколько дней после возвращения из Вашингтона Владимира Зеленского — очень похоже, что несолоно хлебавши.
"Возвращение Путина к ежегодной традиции проведения пресс-конференции ознаменовало восстановление уверенности на фоне того, как осеннее контрнаступление Украины не привело к значительным победам, а западная поддержка Киева, кажется, начинает давать трещины", — делает вывод The Hill.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".