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Раскрыты подробности взрыва в сельсовете в Закарпатье

1:33
Мир » Бывший СССР » Украина

Взрыв гранат, устроенный депутатом Керецковского сельского совета в Закарпатской области квалифицирован как теракт, сообщает в пятницу Нацполиция Украины.

Раскрыты подробности взрыва в сельсовете в Закарпатье
Фото: FB Сергея Батрина

СМИ уже выяснили имя подрывника: это представитель партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Сергей Батрин.

Камнем преткновения на заседании, заставившим его прибегнуть в буквальном смысле к убойному аргументу, стало обсуждение бюджета на следующий год. Народный избранник настоятельно требовал прежде отчитаться за выполнение бюджета уходящего года. Кроме того, он выступал против повышения зарплаты в полтора раза и ежемесячной премии в размере 100% оклада старосте общины, справедливо полагая это неуместным в непростые для Украины времена.

Батрина не послушали, и тогда он вышел из кабинета. При этом позвал за собой своего коллегу — как стало понятно теперь, чтобы тот не пострадал.

Вернулся через пару минут и вновь попросил слова: "А можно я?" После чего достал из куртки одну за другой три гранаты, выдернул чеку и бросил их на пол.

Присутствовавшие безучастно наблюдали за его манипуляциями — видимо не веря, что боеприпасы настоящие.

Накануне вспыльчивый парламентарий выложил видео, в котором обрушился с критикой на старосту. По неподтверждённым данным признанного в РФ экстремистом Алексея Арестовича, Сергей Батрин участвовал в боевых действиях и вернулся оттуда инвалидом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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