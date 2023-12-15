Арестович* рассказал, почему депутат взорвал гранату в Закарпатье: получил инвалидность и просил о помощи

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Алексей Арестович* объяснил мотивы поведения депутата от правящей партии "Слуга народа", который взорвал гранату в сельсовете Закарпатья.

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Арестович* напомнил, что предупреждал о необходимости психологической реабилитации общества.

"По данным, требующим уточнения, служил в 128 бригаде, получил инвалидность, пробивал социальную помощь, в том числе и себе. Его не захотели слушать, он нашёл способ привлечь к себе внимание", — написал украинский военный аналитик в своём Telegram-канале.

Экс-помощник офиса Владимира Зеленского объяснил, что с фронта вернутся "тысячи размотанных морально операторов дронов", а от радиоуправляемого беспилотника, по словам Арестовича, не убежишь.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.