Бывший верховный командующий Объединёнными Вооружёнными силами НАТО в Европе, генерал Джеймс Ставридис признал силу российской армии. По его словам, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) не справляются с российскими подразделениями.
Кроме того, по мнению Ставридиса, российские военнослужащие подготовлены лучше, чем украинская армия. По сравнению с ними ВСУ проигрывают.
"И армии [президента РФ Владимира Путина - ред.]… закалились, превратившись в способных защитников за поясами мин, барьеров и танков — всё это защищено авиационной силой, с которой не может равняться Украина", — рассудил экс-командующий силами Североатлантического альянса.
В заключение Ставридис обратил внимание на то, что антироссийские санкции, введённые Западом, оказались, "в лучшем случае, ненадёжными". Ведь в настоящее время российская экономика продолжает расти, хотя и медленными темпами.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".