Экс-главком НАТО Ставридис: ВСУ сильно уступают армии ВС РФ

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Бывший верховный командующий Объединёнными Вооружёнными силами НАТО в Европе, генерал Джеймс Ставридис признал силу российской армии. По его словам, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) не справляются с российскими подразделениями.

Фото: https://www.globaldispatchespodcast.com/episode-48-admiral-james-stavridis/

Кроме того, по мнению Ставридиса, российские военнослужащие подготовлены лучше, чем украинская армия. По сравнению с ними ВСУ проигрывают.

"И армии [президента РФ Владимира Путина - ред.]… закалились, превратившись в способных защитников за поясами мин, барьеров и танков — всё это защищено авиационной силой, с которой не может равняться Украина", — рассудил экс-командующий силами Североатлантического альянса.

В заключение Ставридис обратил внимание на то, что антироссийские санкции, введённые Западом, оказались, "в лучшем случае, ненадёжными". Ведь в настоящее время российская экономика продолжает расти, хотя и медленными темпами.