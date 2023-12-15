Ранее саммит ЕС решил провести переговоры о будущем членстве в союзе с Молдавией и Украиной, кроме того, предоставил статус страны-кандидата Грузии. Как сообщает источник СМИ, в Брюсселе, что лидер Венгрии "отлучился временно из зала, где прошло голосование". При этом он отметил, что отсутствие В. Орбана было с ним обговорено заранее.
Как отмечает издание, Шольц предположил, что, если Орбан действительно не желает вести подобные переговоры, то ему следует покинуть помещение. Это позволит лидерам 26 стран ЕС принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, а венгерский лидер сможет сказать, что голосовал против.
"Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: "возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты", - пишет издание.
В Брюсселе и за его пределами позиция Шольца вызывает удивление, постольку, как отмечает Politico, его действия на европейской арене с момента его назначения в 2021 году до сих пор вызывали разочарование. Критики не раз неспособность вести переговоры по сравнению с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".