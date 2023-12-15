Орбану предложили выпить кофе из-за провала по Украине

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Ранее саммит ЕС решил провести переговоры о будущем членстве в союзе с Молдавией и Украиной, кроме того, предоставил статус страны-кандидата Грузии. Как сообщает источник СМИ, в Брюсселе, что лидер Венгрии "отлучился временно из зала, где прошло голосование". При этом он отметил, что отсутствие В. Орбана было с ним обговорено заранее.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Как отмечает издание, Шольц предположил, что, если Орбан действительно не желает вести подобные переговоры, то ему следует покинуть помещение. Это позволит лидерам 26 стран ЕС принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, а венгерский лидер сможет сказать, что голосовал против.

"Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: "возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты", - пишет издание.

В Брюсселе и за его пределами позиция Шольца вызывает удивление, постольку, как отмечает Politico, его действия на европейской арене с момента его назначения в 2021 году до сих пор вызывали разочарование. Критики не раз неспособность вести переговоры по сравнению с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.