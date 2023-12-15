Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, сколько россияне тратят на алкоголь к Новому году
Отца стрелявшей в брянской гимназии школьницы Дмитрия Афанаскина выпустили из СИЗО
Экс-главком НАТО Ставридис: ВСУ сильно уступают армии ВС РФ
Сенат США отложил каникулы для обсуждения помощи Украине
NY: отказ США от помощи Украине станет рождественским подарком Путину
Пробки до девяти баллов на дорогах ожидаются в Москве из-за снегопада
30-летний певец из Бразилии Педро Энрике умер на сцене во время выступления
Раскрыт диапазон оборотов, который вреден для двигателя автомобиля: 1200-1500
Певица Светлана Лобода назвала причину исполнения песен на русском языке: украинский вообще не понимают

Орбану предложили выпить кофе из-за провала по Украине

1:26
Мир

Ранее саммит ЕС решил провести переговоры о будущем членстве в союзе с Молдавией и Украиной, кроме того, предоставил статус страны-кандидата Грузии. Как сообщает источник СМИ, в Брюсселе, что лидер Венгрии "отлучился временно из зала, где прошло голосование". При этом он отметил, что отсутствие В. Орбана было с ним обговорено заранее.

Орбану предложили выпить кофе из-за провала по Украине
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Как отмечает издание, Шольц предположил, что, если Орбан действительно не желает вести подобные переговоры, то ему следует покинуть помещение. Это позволит лидерам 26 стран ЕС принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, а венгерский лидер сможет сказать, что голосовал против.

"Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: "возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты", - пишет издание.

В Брюсселе и за его пределами позиция Шольца вызывает удивление, постольку, как отмечает Politico, его действия на европейской арене с момента его назначения в 2021 году до сих пор вызывали разочарование. Критики не раз неспособность вести переговоры по сравнению с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО

Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".

Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Сергей Лазарев высмеял Киркорова и Тодоренко за участие в фильме "Ёлки 10"
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Арестович*: "Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками"
Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев
Украина не войдёт в НАТО и отдаст России территории, но есть условие, заявили в США
F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы. Россия предупреждает — не надо
С неба, земли, моря и из космоса: РФ и РБ готовят "мультиудар" по Украине и НАТО
С неба, земли, моря и из космоса: РФ и РБ готовят "мультиудар" по Украине и НАТО
Последние материалы
Пробки до девяти баллов на дорогах ожидаются в Москве из-за снегопада
30-летний певец из Бразилии Педро Энрике умер на сцене во время выступления
Орбану предложили выпить кофе из-за провала по Украине
Раскрыт диапазон оборотов, который вреден для двигателя автомобиля: 1200-1500
Певица Светлана Лобода назвала причину исполнения песен на русском языке: украинский вообще не понимают
Bloomberg: РФ может превентивно запретить поставки урана в США
РБК: зрители нашли киноляпы в сериале "Слово пацана"
Магнитная буря обрушится на Землю 16 декабря
Евросоюз согласовал новые санкции против России
Pronews: три агрессивных видов рака объединяет один симптом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников