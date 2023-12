Your browser does not support the audio element.

Ранее саммит ЕС решил провести переговоры о будущем членстве в союзе с Молдавией и Украиной, кроме того, предоставил статус страны-кандидата Грузии. Как сообщает источник СМИ, в Брюсселе, что лидер Венгрии "отлучился временно из зала, где прошло голосование". При этом он отметил, что отсутствие В. Орбана было с ним обговорено заранее.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.