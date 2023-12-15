Times of Israel: Израиль объявил награду за головы лидеров ХАМАС

Израиль объявил награду за головы лидеров ХАМАС. Самая высокая "цена" озвучена за жизнь главы палестинского движения Газе Синваре.

Фото: pxfuel.com

Так, согласно информации, за Газе Синваре заплатят 400 тысяч долларов, за информацию о его брате — 300.

"200 тысяч долларов за информацию о Рафае Саламехе, командире батальона ХАМАС в Хан-Юнисе, и всего лишь 100 тысяч долларов за информацию о Мохаммеде Дейфе, командире военного крыла ХАМАС", — передаёт Times of Israel.

Для того, чтобы найти лидеров ХАМАС, ЦАХАЛ распространила специальные листовки с информацией о "военных преступниках", наградой и номером телефона, по которому можно связаться с командованием израильской армии.