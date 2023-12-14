Белый дом: к концу года США больше не смогут оказывать Украине военную поддержку

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

США все еще рассчитывают на то, что к концу 2023 года они не смогут оказывать помощь Украине без принятия решения американским конгрессом о выделении дополнительных средств, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

"Как мы уже говорили, к концу года мы окажемся в ситуации, когда не сможем оказывать поддержку Украине", — сообщила она журналистам, подтвердив прежний прогноз американской администрации об исчерпании средств на военную поддержку Киева.

Жан-Пьер подчеркнула, что к этому времени у Вашингтона "полностью иссякнут финансовые ресурсы", если конгресс не согласится поддержать запрос президента США Джо Байдена относительно национальной безопасности, включая дополнительную помощь Украине.