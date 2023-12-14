США все еще рассчитывают на то, что к концу 2023 года они не смогут оказывать помощь Украине без принятия решения американским конгрессом о выделении дополнительных средств, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Как мы уже говорили, к концу года мы окажемся в ситуации, когда не сможем оказывать поддержку Украине", — сообщила она журналистам, подтвердив прежний прогноз американской администрации об исчерпании средств на военную поддержку Киева.
Жан-Пьер подчеркнула, что к этому времени у Вашингтона "полностью иссякнут финансовые ресурсы", если конгресс не согласится поддержать запрос президента США Джо Байдена относительно национальной безопасности, включая дополнительную помощь Украине.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.