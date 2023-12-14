Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Bild*: Россия продолжит СВО до 2026 года, пока не возьмёт под контроль Харьков и Днепр
Подсолнечное масло можно избавить от горечи
ГИБДД отправляет водителей на техосмотр, несмотря на его отмену
PeerJ: коммуникация с китами поможет людям лучше понять инопланетян
После обращения к Путину яйца на краснодарском рынке резко подешевели
Автоэксперты назвали цены на китайские машины в России в 2024 году
Сиамские кошки чаще других приносят хозяевам вещи, как собаки
Устоять невозможно: необычные закусочные шарики с крабовыми палочками украсят новогодний стол
NeuroImage: ухудшение памяти не грозит физически и социально активным пожилым людям

Немецкий разведчик передал ФСБ России секретные данные о ВС Украины

1:15
Мир

Бывший полковник бундесвера Карстен Л., возглавлявший отдел безопасности Федеральной разведывательной службы Германии (BND), был обвинён в государственной измене и разглашении гостайны. Он передал Федеральной службе безопасности России (ФСБ) секретные данные о тактике и потерях Украины. Об этом информирует немецкое издание Bild*.

Немецкий разведчик передал ФСБ России секретные данные о ВС Украины
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Отмечается, что полковник в октябре прошлого года извлёк секретные данные из рабочего компьютера — 4 файла, содержащих данные о тактике, потерях и секретных операциях Вооружённых сил Украины в ходе боевых действий. Посредник отправился в Москву и передал данные ФСБ.

Карстен был арестован в декабре прошлого года, однако он по-прежнему молчит, отказываясь давать показания. Посредника также арестовали в США, он предоставил подробные показания.  

*На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Последние материалы
PeerJ: коммуникация с китами поможет людям лучше понять инопланетян
После обращения к Путину яйца на краснодарском рынке резко подешевели
Автоэксперты назвали цены на китайские машины в России в 2024 году
Сиамские кошки чаще других приносят хозяевам вещи, как собаки
NeuroImage: ухудшение памяти не грозит физически и социально активным пожилым людям
Устоять невозможно: необычные закусочные шарики с крабовыми палочками украсят новогодний стол
Автоэксперт Зиновьев нашел способ купить VW Jetta за 500 000 рублей
Белый дом: к концу года США больше не смогут оказывать Украине военную поддержку
Котлеты с этим ингредиентом будут сочными: добавляем лёд и обжариваем
Российские ученые нашли способ замедлить старость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников