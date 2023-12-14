Немецкий разведчик передал ФСБ России секретные данные о ВС Украины

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший полковник бундесвера Карстен Л., возглавлявший отдел безопасности Федеральной разведывательной службы Германии (BND), был обвинён в государственной измене и разглашении гостайны. Он передал Федеральной службе безопасности России (ФСБ) секретные данные о тактике и потерях Украины. Об этом информирует немецкое издание Bild*.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Отмечается, что полковник в октябре прошлого года извлёк секретные данные из рабочего компьютера — 4 файла, содержащих данные о тактике, потерях и секретных операциях Вооружённых сил Украины в ходе боевых действий. Посредник отправился в Москву и передал данные ФСБ.

Карстен был арестован в декабре прошлого года, однако он по-прежнему молчит, отказываясь давать показания. Посредника также арестовали в США, он предоставил подробные показания.

*На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.