Риттер рассказал о панике Зеленского, который умолял США дать новое оружие

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал поведение украинского лидера Владимира Зеленского паникой. По его мнению, об этом красноречиво говорят сами просьбы президента Украины к США передать Киеву новейшее оружие.

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"Украина никогда не увидит истребители F/A-18 Hornet и вертолеты Apache <…>, они никогда не увидят системы ПРО THAAD. Это знак абсолютной паники на Украине", — заявил Риттер в интервью каналу New Rules.

Он отметил, что Зеленский, по всему видимо, приближается к неадекватному состоянию, а его список желаемого оружия всё более далёк от реальности. Ведь подобное оружие Украине никогда не получит уже потому, что российская армия его сразу же уничтожит на поле боя. А такой исход может негативно отразиться на имидже американской техники.

В заключение бывший американский разведчик задался вопросом, почему США должны поставлять Киеву лучшие истребители. Ведь это будут лишь выброшенные на ветер деньги и военная техника.