Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал поведение украинского лидера Владимира Зеленского паникой. По его мнению, об этом красноречиво говорят сами просьбы президента Украины к США передать Киеву новейшее оружие.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.