Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал поведение украинского лидера Владимира Зеленского паникой. По его мнению, об этом красноречиво говорят сами просьбы президента Украины к США передать Киеву новейшее оружие.
"Украина никогда не увидит истребители F/A-18 Hornet и вертолеты Apache <…>, они никогда не увидят системы ПРО THAAD. Это знак абсолютной паники на Украине", — заявил Риттер в интервью каналу New Rules.
Он отметил, что Зеленский, по всему видимо, приближается к неадекватному состоянию, а его список желаемого оружия всё более далёк от реальности. Ведь подобное оружие Украине никогда не получит уже потому, что российская армия его сразу же уничтожит на поле боя. А такой исход может негативно отразиться на имидже американской техники.
В заключение бывший американский разведчик задался вопросом, почему США должны поставлять Киеву лучшие истребители. Ведь это будут лишь выброшенные на ветер деньги и военная техника.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.