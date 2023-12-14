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Риттер рассказал о панике Зеленского, который умолял США дать новое оружие

Мир

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал поведение украинского лидера Владимира Зеленского паникой. По его мнению, об этом красноречиво говорят сами просьбы президента Украины к США передать Киеву новейшее оружие.

Риттер рассказал о панике Зеленского, который умолял США дать новое оружие
Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

"Украина никогда не увидит истребители F/A-18 Hornet и вертолеты Apache <…>, они никогда не увидят системы ПРО THAAD. Это знак абсолютной паники на Украине", — заявил Риттер в интервью каналу New Rules.

Он отметил, что Зеленский, по всему видимо, приближается к неадекватному состоянию, а его список желаемого оружия всё более далёк от реальности. Ведь подобное оружие Украине никогда не получит уже потому, что российская армия его сразу же уничтожит на поле боя. А такой исход может негативно отразиться на имидже американской техники.

В заключение бывший американский разведчик задался вопросом, почему США должны поставлять Киеву лучшие истребители. Ведь это будут лишь выброшенные на ветер деньги и военная техника.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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