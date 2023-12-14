WP: Орбан воодушевлён тупиком вокруг финансирования Украины в США

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воодушевился из-за тупика вокруг финансирования Украины. Как сообщает газета The Washington Post (WP), об этом свидетельствуют высказывания Орбана перед саммитом стран Евросоюза.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Как полагают авторы материала, венгерского политика, по всей видимости, воодушевили дискуссии американского Конгресса вокруг выделения Киеву нового пакета финансовой помощи.

Внимание на это обратила заместитель директора программы Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Алисса де Карбоннель. По её словам, ранее упомянутые высказывания премьер-министра Венгрии связаны именно с дискуссиями о финансировании Украины в США.

Вдобавок, также упоминалось выделение Венгрии ранее замороженных российских активов, которые находятся в распоряжении Евросоюза.