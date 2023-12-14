NYT: для Украины наступило время критических испытаний

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Российско-украинский конфликт достиг критического момента. Как сообщает издание The New York Times (NYT), Киев уже больше не уверен в своих успехах на фронте. В то же время, Россия подтвердила, что способна победить в затяжном противостоянии.

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Кроме того, по словам авторов материала, "атмосфера самоуверенности" украинского лидера Владимира Зеленского, которую он прежде демонстрировал, очень сильно контрастировала с его срочной поездкой в Вашингтон. Однако его призывы продолжить оказывать Украине военную помощь не нашли отклика у американских республиканцев в конгрессе, которые продолжают настаивать на то, что дополнительная помощь Киеву может быть оказана только вместе с "подавлением миграции на южной границе Соединённых Штатов".

Кроме того, добавляют журналисты, над перспективами Киева "нависает возможное возвращение к власти в 2025 году бывшего президента США Дональда Трампа".