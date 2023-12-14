Путин: Венгрия и Словакия исправно платят деньги за газ

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что РФ продолжает поставлять газ в Европу. По его словам, "Газпром" является надёжным партнёром и всегда исполняет свои обязательства.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, Путин обратил внимание, что у РФ нет цели наказывать, например, Венгрию или Словакию, так как они исправно платят деньги за газ.

"Зачем нам Венгрию наказывать или Словакию, у нас нет такой цели. Да и деньги они исправно платят. Причём деньги приличные", — подчеркнул российский президент, подводя итоги года в ходе большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией.

При этом глава государства обратил внимание, что РФ никогда не делала ничего по политическим мотивам и впредь не собирается этого делать.

В заключение Путин отметил, что касается "поворота на восток" — он случился не из-за обострения ситуации с украинским конфликтом, а уже давно.