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Reuters: украинские аэродромы непригодны для истребителей F-16

1:00
Мир

Украине предрекли серьёзные проблемы при использовании в стране истребителей F-16. Как пишет агентство Reuters, взлётно-посадочные полосы, а также военные аэродромы Украины непригодны для этих самолётов.

Reuters: украинские аэродромы непригодны для истребителей F-16
Фото: Фото: nato.int

"Самолёты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлётно-посадочных полосах Украины", — пишут авторы материала.

При этом отмечается, что МиГ-29, как и многие другие истребители советской эпохи, были предназначены для работы в трудных условиях. Поэтому и взлётно-посадочные полосы для них были соответствующие — они имели опускающиеся жалюзи над воздухозаборниками с целью предотвращения засасывания в двигатели обломков в тот момент, когда самолёт находится на земле.

Вдобавок, обращают внимание журналисты, истребители F-16 очень хрупкие, и взлётно-посадочные полосы для них должны были длинными и очень гладкими.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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