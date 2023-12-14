Sohu: новый глава МИД Британии уже успел разозлить Китай и Россию

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В ноябре на пост главы британского внешнеполитического ведомства неожиданно для многих наблюдателей был назначен бывший премьер-министр Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон. Ему потребовалось менее месяца, чтобы серьёзно разозлить Китай и Россию, говорится в материале, опубликованном на китайском интернет-портале Sohu.

Фото: openverse.org by LaertesCTB is licensed under CC BY 2.0.

Недавно состоялся телефонный разговор Кэмерона с министром иностранных дел Китая Ван И. И в ходе беседы британский министр заявил о намерении добиться выстраивания дружественных отношений между двумя странами. Кроме того, Кэмерон высоко оценил сотрудничество Великобритании и Китая в экономической сфере, говорится в материале (перевод АБН24).

Это стало своего рода подарком для Пекина. Но не прошло и суток после этого разговора, как британский министр отправился с визитом в США.

"Менее чем через 24 часа после окончания разговора с КНР британский министр забрал обратно подарок, врученный Пекину", — отмечается в материале.

По возвращении Кэмерона в Лондон, Великобритания и США практически синхронно объявили о расширении санкционного списка в отношении России. В него попали и несколько китайских компаний, якобы по причине их связи с РФ.

В материале подчёркивается, что поведение Кэмерона возмутительно — сперва он говорит о дружбе с Китаем, а потом сразу же согласует ограничения в отношении компаний из этой страны.

Отмечается также, что и в России пообещали не оставить без внимания действия Лондона.

Хотя заметим, что в нашей стране каких-то иллюзий в отношении нового главы британского МИД не питали. Так что едва ли действия Великобритании стали каким-то сюрпризом.