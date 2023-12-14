Лукашенко обратил внимание на конфликт в отношениях Украины и Запада

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по состоянию на настоящий день чётко прослеживается жесточайший конфликт между украинским лидером Владимиром Зеленским и военнослужащими на Украине. По словам главы республики, сам он прежде предсказывал подобное развитие ситуации.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

"Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными", — подчеркнул белорусский лидер в четверг, 14 декабря, в ходе встречи с руководителями делегаций в Минске.

Он отметил, что чтобы убедиться в его ранних суждениях, нужно просмотреть его заявления полугодовой давности. Лукашенко напомнил, что тогда он предрекал Зеленскому, что военнослужащие станут для него самой серьёзной оппозицией. Однако тем словам никто не верил.

По мнению Лукашенко, это из-за того, что украинские военные видят последствия политики киевского режима, а также ежедневные потери на фронте. Именно поэтому увеличилось количество украинских военнопленных.