Столтенберг признался, что не знает, что будет происходит на Украине дальше

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог сказать, чего следует ожидать дальше от украинского конфликта.

Фото: Openverse by Håkan Dahlström is licensed under CC BY 2.0

Генсек альянса объяснил, что вооружённые противостояния в принципе отличаются непредсказуемостью, поэтому давать какие-то долгосрочные прогнозы по Украине он не берётся.

При этом Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо призвал и дальше помогать Киеву.