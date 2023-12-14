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Столтенберг признался, что не знает, что будет происходит на Украине дальше

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Мир

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог сказать, чего следует ожидать дальше от украинского конфликта.

Столтенберг признался, что не знает, что будет происходит на Украине дальше
Фото: Openverse by Håkan Dahlström is licensed under CC BY 2.0

Генсек альянса объяснил, что вооружённые противостояния в принципе отличаются непредсказуемостью, поэтому давать какие-то долгосрочные прогнозы по Украине он не берётся.

При этом Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо призвал и дальше помогать Киеву.

"Конфликты непредсказуемы по своей природе, поэтому я не знаю, что будет в следующем году… Но единственный путь достичь долгосрочного и справедливого решения — это продолжать поддерживать Украину", — сказал Столтенберг.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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