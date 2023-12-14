Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог сказать, чего следует ожидать дальше от украинского конфликта.
Генсек альянса объяснил, что вооружённые противостояния в принципе отличаются непредсказуемостью, поэтому давать какие-то долгосрочные прогнозы по Украине он не берётся.
При этом Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо призвал и дальше помогать Киеву.
"Конфликты непредсказуемы по своей природе, поэтому я не знаю, что будет в следующем году… Но единственный путь достичь долгосрочного и справедливого решения — это продолжать поддерживать Украину", — сказал Столтенберг.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.