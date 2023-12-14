Украине должны простить все долги, заявила Тимошенко

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Киевские власти должны срочно начать переговоры с кредиторами о списании внутренних и внешних долгов Украины, заявила бывший премьер страны, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.

Фото: Википедия

По её мнению, нынешнее положение страны даёт "все основания — и политические, и юридические — для того, чтобы эти долги Украины были списаны".

Политик подчеркнула в эфире национального телемарафона, что предметом переговоров, к которым она призывает, должно стать именно списание долгов, а не реструктуризация.

"Разговоры с кредиторами надо начинать немедленно", — уверена Тимошенко.

За счёт внешних заимствований Украина покрывает гигантский дефицит бюджета 38 миллиардов долларов, что уж привело к рекордному росту долга до 136,35 миллиардов долларов. И это не предел — западные спонсоры намерены отказаться от безвозмездной поддержки Украины.