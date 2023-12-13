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Песков: США наконец понимают обман Киева насчёт "победы" на поле боя

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Мир

В Вашингтоне наконец увидели, что киевские власти лгут им насчёт "победы", которую Украина якобы одерживает на поле боя с Россией. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: США наконец понимают обман Киева насчёт "победы" на поле боя
Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

"Киевский режим им обещал, что дайте нам сто миллиардов долларов и у нас будет победа на поле боя. Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет", — сказал Песков в беседе с "Известиями".

Представитель Кремля добавил, что положение ВСУ с каждым днём становится всё хуже, этот процесс необратим и неизбежен.

В результате США уже не торопятся безоговорочно помогать Киеву, уточняя, что будут делать это "по возможности", добавил Песков.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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