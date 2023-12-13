В Вашингтоне наконец увидели, что киевские власти лгут им насчёт "победы", которую Украина якобы одерживает на поле боя с Россией. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Киевский режим им обещал, что дайте нам сто миллиардов долларов и у нас будет победа на поле боя. Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет", — сказал Песков в беседе с "Известиями".
Представитель Кремля добавил, что положение ВСУ с каждым днём становится всё хуже, этот процесс необратим и неизбежен.
В результате США уже не торопятся безоговорочно помогать Киеву, уточняя, что будут делать это "по возможности", добавил Песков.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.