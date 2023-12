Перед поездкой в Вашингтон советники украинского лидера Владимира Зеленского рекомендовали ему быть сдержанней, и не раскрывать какую-либо секретную информацию в беседе с лидером США Джо Байденом. Об этом пишет газета Washington Post.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.