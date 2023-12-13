WP: Зеленскому советовали не рассказывать Байдену о секретных планах Киева

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Перед поездкой в Вашингтон советники украинского лидера Владимира Зеленского рекомендовали ему быть сдержанней, и не раскрывать какую-либо секретную информацию в беседе с лидером США Джо Байденом. Об этом пишет газета Washington Post.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

В качестве аргумента киевские советники напомнили о скандальной утечке данных Пентагона, которая говорит о том, что всё тайное в Вашингтоне становится явным.

"Утечка также вызвала сомнения на Украине о способности Вашингтона хранить важные секреты. Эту обеспокоенность выразили ближайшие советники Зеленского в сентябре перед его поездкой в Вашингтон для обсуждения военных планов с Байденом", — говорится в материале.

Зеленского предупредили, что-то, что он расскажет Байдену, позже вполне может появиться на первых полосах американских газет.