Перед поездкой в Вашингтон советники украинского лидера Владимира Зеленского рекомендовали ему быть сдержанней, и не раскрывать какую-либо секретную информацию в беседе с лидером США Джо Байденом. Об этом пишет газета Washington Post.
В качестве аргумента киевские советники напомнили о скандальной утечке данных Пентагона, которая говорит о том, что всё тайное в Вашингтоне становится явным.
"Утечка также вызвала сомнения на Украине о способности Вашингтона хранить важные секреты. Эту обеспокоенность выразили ближайшие советники Зеленского в сентябре перед его поездкой в Вашингтон для обсуждения военных планов с Байденом", — говорится в материале.
Зеленского предупредили, что-то, что он расскажет Байдену, позже вполне может появиться на первых полосах американских газет.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.