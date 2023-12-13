Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ростовский военный суд дал 5 лет колонии участнице нацбатальона «Азов»*
Центробанк запретит сделки с акциями и валютой ради достижения финансовой стабильности
Политолог Бышок о повторном открытии КПП Финляндией на границе с РФ: это хороший сигнал
NYT: на Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине
"Человеку стало плохо". В Сургуте пассажиры "ЮТэйр" три часа ждали посадки
Готовим тапенаду
Гастроэнтеролог Кожевникова нашла связь завтрака в постели и болезнями желудка
Вкуснятина за копейки: луковые драники — простое полезное блюдо из 90-х
Примеры использования пищевой соды на дачном участке

WP: Зеленскому советовали не рассказывать Байдену о секретных планах Киева

0:53
Мир

Перед поездкой в Вашингтон советники украинского лидера Владимира Зеленского рекомендовали ему быть сдержанней, и не раскрывать какую-либо секретную информацию в беседе с лидером США Джо Байденом. Об этом пишет газета Washington Post.

WP: Зеленскому советовали не рассказывать Байдену о секретных планах Киева
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

В качестве аргумента киевские советники напомнили о скандальной утечке данных Пентагона, которая говорит о том, что всё тайное в Вашингтоне становится явным.

"Утечка также вызвала сомнения на Украине о способности Вашингтона хранить важные секреты. Эту обеспокоенность выразили ближайшие советники Зеленского в сентябре перед его поездкой в Вашингтон для обсуждения военных планов с Байденом", — говорится в материале.

Зеленского предупредили, что-то, что он расскажет Байдену, позже вполне может появиться на первых полосах американских газет.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок

Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.

Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
Актрису Юлию Пересильд дважды оскорбили на премии "Звезда Театрала"
Юлия Пересильд возмутилась на премии "Звезда Театрала": два оскорбления, одно за одним
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Авдеевке и у Артёмовска: "деды поплыли"
Британские врачи назвали продукты для повышения уровня "хорошего" холестерина
"Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России Любовь Степушова Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
В Китае рассказали, как Россия преподала США урок в Южно-Китайском море
Автоэксперт: почему нельзя прогревать машину зимой
Сбежавшую Аллу Пугачёву призвали обратиться к россиянам в новогоднюю ночь
Сбежавшую Аллу Пугачёву призвали обратиться к россиянам в новогоднюю ночь
Последние материалы
Готовим тапенаду
Гастроэнтеролог Кожевникова нашла связь завтрака в постели и болезнями желудка
Вкуснятина за копейки: луковые драники — простое полезное блюдо из 90-х
Примеры использования пищевой соды на дачном участке
Педро Паскаль признан самым популярным актером 2023 года по версии IMDb
Боец "Шмель" рассказал об опасных для жизни уловках ВСУ
В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров
Терапевт Патель, что из-за похмелья может случиться депрессия
Болгарские депутаты назвали друг друга фашистами из-за помощи Украине
Американская телеведущая назвала Байдена президентом Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников