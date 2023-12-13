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Политолог Бышок о повторном открытии КПП Финляндией на границе с РФ: это хороший сигнал

2:14
Мир

Политолог и кандидат политических наук Станислав Бышок в разговоре с Pravda.Ru оценил намерение Финляндии вновь открыть три крупнейших КПП на границе с Россией 14 декабря.

Политолог Бышок о повторном открытии КПП Финляндией на границе с РФ: это хороший сигнал
Фото: Creativecommons by by [email protected] is licensed under by [email protected] is licensed under CC BY-SA 2.0

"Как раньше всё не будет, потому что санкционный режим, есть сложности в получении виз для россиян. А что касается открытия пропускных пунктов, они же были закрыты не на пустом месте, а из-за большего количества нелегалов", — пояснил Бышок.

Эксперт напомнил, что что в нормальных условиях при переходе через границу паспорта и визы проверяются с обеих сторон, на двух КПП — на российском и на финском. И раньше, в мирное, нормальное время человека без шенгена из России просто не выпустили бы.

Однако в контексте разлада между Россией и западными странами, в том числе между Россией и Финляндией российские пограничники просто перестали проверять документы у выезжающих за границу. В результате поток нелегалов в Финляндию увеличился, поэтому она и закрыла все КПП с Россией.

"Было много каких-то спекуляций по поводу того, что Финляндия закрывает навсегда границу с Россией и что-то подобное. Нет. Как мы видим, когда ситуация как-то разрешилась или нелегалов стало меньше или они исчезли, или российские пограничники стали просто не пускать дальше своего погранпункта, тут же всё открылось", — обратил внимание Бышок.

Политолог считает, что повторное открытие российско-финской границы — это положительный знак, особенно для тех людей, которые имеют каких-то родственников или недвижимость в Финляндии, или по каким-то другим причинам должны туда-сюда ходить по этим пропускным пунктам.

"В целом, это хороший сигнал. Говорить о том, что это разморозка отношений или что-то подобное не приходится. Просто такой маленький инцидент, который был исчерпан. По мере исчерпания инцидентов нормализуются на маленьких отрезках отношения", — заключил Бышок.

Ранее стало известно, что власти Финляндии собираются 14 декабря вновь открыть три крупнейших контрольно-пропускных пункта на финско-российской границе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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