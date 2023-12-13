NYT: на Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине

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Западные чиновники утверждают, что проведение мирных переговоров является единственным способом разрешения конфликта на Украине, как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Многие представители власти в США и Европе, включая тех, кто твердо поддерживает Украину, считают, что в конечном итоге переговоры представляют собой единственно возможный вариант урегулирования", — говорится в статье.

По мнению журналистов издания, визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон подчеркивает его беспокойство относительно постепенного истощения поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Политики из Киева по-прежнему мечтают о захвате территорий у России в 2024 году, но в американском руководстве рассматривается стратегия обороны Вооруженных Сил Украины как наиболее реалистичная.