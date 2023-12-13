Болгарские депутаты назвали друг друга фашистами из-за помощи Украине

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Депутаты болгарского парламента в ходе обсуждения финансовой помощи Украине назвали друг друга фашистами.

Фото: https://bgglobe.net/

В среду депутаты Народного собрания Болгарии одобрили гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша финансовой помощи Украине в размере 3,6 миллиарда евро, сообщает РИА "Новости".

Гарантии, которая должна предоставить Болгария, составляют более 116 миллионов евро.

За ратификацию соглашения проголосовали 116 депутатов, против были 48 и ещё шестеро воздержались.

Вокруг обязательств Болгарии и развернулись дискуссии. Лидер оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов поспорил с заместителем спикера Росицей Кировой и сопредседателем фракции партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" Атанасом Атанасовым.

"На счету Украины уже миллиарды, которые мы передали. И в то же время болгарские младенцы должны быть спасены на наши стотинки <…> Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму", — заявил Костадинов.

В ответ Кирова призвала его к порядку. Атанасов же заявил, что его называют фашистом люди, которые "сами ведут себя по-фашистски".

Стотинка — болгарская разменная монета, сотая часть болгарской валюты, лева.