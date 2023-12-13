Американская телеведущая назвала Байдена президентом Украины

Конфуз произошел в прямом эфире американского телеканала Би-би-си (BBC), и отрывок программы сразу стал вирусным.

Фото: eer.ru

Ведущая выпуска новостей на американском телеканале BBC аудитория которого составляет более 40 миллионов человек, оговорилась в прямом эфире и назвала главу Белого дома Джо Байдена президентом Украины.

"На пресс-конференции с президентом Украины Джо Байденом… С президентом Украины. Джо Байден заявил…" — сделала оговорку ведущая и сразу же себя поправила, сообщает LIFE.

Многие сразу посчитали, что это типичная оговорка по Фрейду.