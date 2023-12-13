В США рассказали о преимуществе России в зоне специальной военной операции на Украине благодаря использованию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как отметил американский генерал Антонио Агуто, способность российской армии подавлять высокоточное оружие при помощи РЭБ стала проблемой для боевиков Вооружённых сил Украины.
"[Подавление — ред.] наших высокоточных вооружений представляет проблему", — заметил чиновник. Его приводит портал Defense One.
Американский генерал, в свою очередь, считает, что противодействие системам США российским войскам удаётся найти "уже через несколько недель" после их первого применения в бою. Таким образом, считает Агуто, Пентагону необходимо продолжить модернизировать свои вооружения, чтобы те стали более способными в противостоянии действиям противника.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.