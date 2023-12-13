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Финляндия возобновила работу КПП на границе с Россией

0:28
Мир

В четверг, 14 декабря, возобновляет свою работу пропускной пункт "Ниирала" на российско-финляндской границе после временного закрытия в ноябре из-за наплыва беженцев.

Финляндия возобновила работу КПП на границе с Россией
Фото: Creativecommons by by [email protected] is licensed under by [email protected] is licensed under CC BY-SA 2.0

Как сообщает karelinform.ru, однако, несмотря на восстановление, ограничения, введенные для россиян, продолжают оставаться в силе, как сообщила пограничная служба Финляндии. КПП будет открыт с 8 утра до 20 часов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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