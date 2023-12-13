Финляндия возобновила работу КПП на границе с Россией

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В четверг, 14 декабря, возобновляет свою работу пропускной пункт "Ниирала" на российско-финляндской границе после временного закрытия в ноябре из-за наплыва беженцев.

Как сообщает karelinform.ru, однако, несмотря на восстановление, ограничения, введенные для россиян, продолжают оставаться в силе, как сообщила пограничная служба Финляндии. КПП будет открыт с 8 утра до 20 часов.