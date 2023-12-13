Шольц констатировал уменьшение поддержки Украины со стороны Запада

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц был вынужден признать, что помощь Украине со стороны западных партнёров будет становиться всё меньше и меньше.

Фото: openverse.org by Initiative D21 is licensed under CC BY 2.0

Канцлер Германии на своём выступлении в парламенте страны заявил, что президенту РФ Владимиру Путину во что бы то ни стало нужно военное поражение Украины.

"Путин ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчёт может сработать", — сказал Шольц.

Признаками того, что поддержка Киева действительно находится под угрозой, стали прения по этому поводу между республиканцами и демократами в американском конгрессе, а также неспособность стран ЕС договориться между собой по тому же самому поводу, добавил Шольц.