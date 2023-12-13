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В Швеции учитель дал ученикам задание спланировать теракт

0:46
Мир

Учитель средней школы в Швеции был уволен из-за задания, в рамках которого он предложил ученикам разработать теоретический план террористической атаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Dagens Nyheter.

В Швеции учитель дал ученикам задание спланировать теракт
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

"Преподаватель из муниципалитета Йёнчёпинг (на юге Швеции) был отстранен от своей должности после того, как предложил своим ученикам задание по теоретическому планированию террористической атаки", — отмечено в статье.

Школа в настоящее время проводит расследование инцидента и подала заявление в полицию, уточняет издание. Представители муниципалитета заявили, что они воспринимают произошедшее очень серьезно, особенно учитывая увеличившийся уровень террористической угрозы в Швеции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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