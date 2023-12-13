В Швеции учитель дал ученикам задание спланировать теракт

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Учитель средней школы в Швеции был уволен из-за задания, в рамках которого он предложил ученикам разработать теоретический план террористической атаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Dagens Nyheter.

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"Преподаватель из муниципалитета Йёнчёпинг (на юге Швеции) был отстранен от своей должности после того, как предложил своим ученикам задание по теоретическому планированию террористической атаки", — отмечено в статье.

Школа в настоящее время проводит расследование инцидента и подала заявление в полицию, уточняет издание. Представители муниципалитета заявили, что они воспринимают произошедшее очень серьезно, особенно учитывая увеличившийся уровень террористической угрозы в Швеции.