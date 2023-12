Your browser does not support the audio element.

Россия будет считать Польшу, Румынию и Словакию непосредственными участниками украинского конфликта, если с авиационных баз этих стран на Украину будут отправляться истребители F-16. Такое заявление сделал Константин Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах в Вене, посвящённых вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.