В МИД РФ предупредили, что будут считать взлёт F-16 с баз Польши и Румынии участием в конфликте

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Россия будет считать Польшу, Румынию и Словакию непосредственными участниками украинского конфликта, если с авиационных баз этих стран на Украину будут отправляться истребители F-16. Такое заявление сделал Константин Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах в Вене, посвящённых вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Россия знает, что с территории указанных стран НАТО могут взлетать переданные Украине истребители, потому что её собственные аэродромы разрушены российскими ударами. Однако в этом случае Россия будет вынуждена дать соответствующий ответ, подчеркнул дипломат на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры", — сказал Гаврилов.

США и их союзники ведут себя агрессивно, и теперь они уже не могут сказать, что их военные доктрины имеют исключительно оборонительный характер, добавил Гаврилов.