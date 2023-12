Your browser does not support the audio element.

В США выразили мнение, что, когда военная помощь Киеву иссякнет, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже не смогут проводить никакие атаки. По словам аналитика вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марка Канчана, это вынудит украинскую армию в скором времени снизить свой военный потенциал.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.