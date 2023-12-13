RS: без помощи США в феврале ВСУ не смогут проводить никакие атаки

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В США выразили мнение, что, когда военная помощь Киеву иссякнет, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже не смогут проводить никакие атаки. По словам аналитика вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марка Канчана, это вынудит украинскую армию в скором времени снизить свой военный потенциал.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"В какой-то момент (вероятно, в январе) они не смогут начать полномасштабное контрнаступление, а затем (возможно, в феврале) не смогут проводить каких-либо атак в принципе", — заметил Канчан. Его слова приводит американское издание Responsible Statecraft.

Таким образом, подчёркивает эксперт, если военная помощь Киеву со стороны США будет отсутствовать, то весной 2024 года ВСУ не удастся сдержать натиск российской армии.

Причём, обращает внимание американский аналитик, дело не в том, что у украинской армии не останется никакого оружия, а в том, что не будет поставок, необходимых для поддержания операций на высоком уровне.