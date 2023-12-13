Эксперт Клинцевич прокомментировал выделение $200 миллионов Украине

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Российский политик Франц Клинцевич высказал свое мнение относительно выделения Украине 200 миллионов долларов, о котором объявил американский президент Джо Байден.

Фото: openverse by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам Клинцевича, основной целью этих средств будет обеспечение финансового благосостояния Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сообщает "Военное дело".

Политик отметил, что по их информации, резервы, созданные западными странами, активно сохраняются из-за понимания того, что ситуация в регионе ухудшается.

Клинцевич подчеркнул опасения относительно возможного момента, когда недостаточное снабжение боеприпасами и техникой, а также низкий уровень боевого и морально-психологического состояния в военных силах, создадут условия для масштабного наступления со стороны России.

Политик выразил убеждение, что новая помощь от США будет способствовать стабилизации ситуации в ВСУ, подчеркивая, что Вашингтон не упустит уникальную возможность продолжать вести борьбу с Россией, делегируя эту задачу другим странам.

По его мнению, украинцы будут продолжать воевать за американские интересы, и этот конфликт только усилится со временем.