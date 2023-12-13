Российский политик Франц Клинцевич высказал свое мнение относительно выделения Украине 200 миллионов долларов, о котором объявил американский президент Джо Байден.
По словам Клинцевича, основной целью этих средств будет обеспечение финансового благосостояния Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сообщает "Военное дело".
Политик отметил, что по их информации, резервы, созданные западными странами, активно сохраняются из-за понимания того, что ситуация в регионе ухудшается.
Клинцевич подчеркнул опасения относительно возможного момента, когда недостаточное снабжение боеприпасами и техникой, а также низкий уровень боевого и морально-психологического состояния в военных силах, создадут условия для масштабного наступления со стороны России.
Политик выразил убеждение, что новая помощь от США будет способствовать стабилизации ситуации в ВСУ, подчеркивая, что Вашингтон не упустит уникальную возможность продолжать вести борьбу с Россией, делегируя эту задачу другим странам.
По его мнению, украинцы будут продолжать воевать за американские интересы, и этот конфликт только усилится со временем.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.