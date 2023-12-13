NYT: Киеву надо призвать 20 тысяч украинцев для восполнения потерь ВСУ на фронте

Для восполнения потерь боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) придётся мобилизовывать по несколько тысяч человек в месяц.

Фото: kyivpost.com

Как сообщает газета New York Times (NYT), ссылаясь на экс-командующего украинским батальоном Евгения Дикого, в настоящее время целей по числу мобилизованных, как и потери ВСУ, Украина не объявляет. Однако, по мнению Дикого, Киеву придётся мобилизовывать по 20 тысяч военнослужащих в месяц в течение всего 2024 года.