Для восполнения потерь боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) придётся мобилизовывать по несколько тысяч человек в месяц.
Как сообщает газета New York Times (NYT), ссылаясь на экс-командующего украинским батальоном Евгения Дикого, в настоящее время целей по числу мобилизованных, как и потери ВСУ, Украина не объявляет. Однако, по мнению Дикого, Киеву придётся мобилизовывать по 20 тысяч военнослужащих в месяц в течение всего 2024 года.
"Киев не объявляет цели по числу мобилизованных или потери, но, по оценкам бывшего командующего батальоном Евгения Дикого, Украине потребуется мобилизовать 20 тысяч солдат в месяц на протяжении всего следующего года, чтобы поддерживать армию, как для замены убитых и раненых, так и для проведения ротации", — подчеркнули обозреватели американского издания.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.